Meteoroloji'den son dakika uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 13 Kasım Çarşamba hava durumu...

İzmir'de bugün hava nasıl? Ege'de yağmur var mı? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra İzmir, Aydın ve Muğla çevreleri ile Çanakkale ve Manisa'nın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde Marmara, Kuzey Ege, İç Anadolu'nun kuzeybatısı ve Batı Karadeniz'in iç kesimleri ile Orta Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte 13 Kasım Çarşamba hava durumu...

MARMARA

Parçalı bulutlu, batı kesimlerinin zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren Çanakkale'nin batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 25°C

Parçalı ve zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EDİRNE °C, 23°C

Parçalı ve zamanla çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı ve zamanla çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KOCAELİ °C, 25°C

Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli