Muğla'da imamdan işaret diliyle vaaz

Muğla'da cami imamı İdris Sarı (47), işitme engellilerin de verdiği vaazı ve cuma hutbesini anlayabilmeleri için işaret dilini öğrendi. Üç aylık kursu tamamlamasının ardından internetten izlediği videolardan da faydalanarak işaret dilinde kendisini geliştirdiğini belirten imam Sarı, "Cemaat tarafından ilk başlarda yadırgandım. Engelli kardeşlerimizin vaazları dinlemeye başlamasıyla herkes beni takdir etti." ifadelerini kullandı.

Menteşe'deki Akyol Camisi'nde görevli imam İdris Sarı, işitme engelli bireylere dini konularda rehberlik etmek, vaaz ve cuma hutbelerini anlamalarına yardımcı olabilmek için işaret dili öğrenmeye karar verdi.