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'da imamdan işaret diliyle

Muğla'da imamdan işaret diliyle vaaz

13.11.2019, 09:47

'da cami imamı İdris (47), işitme engellilerin de verdiği vaazı ve cuma hutbesini anlayabilmeleri için işaret dilini öğrendi. Üç aylık kursu tamamlamasının ardından internetten izlediği videolardan da faydalanarak işaret dilinde kendisini geliştirdiğini belirten Sarı, "Cemaat tarafından ilk başlarda yadırgandım. Engelli kardeşlerimizin vaazları dinlemeye başlamasıyla herkes beni takdir etti." ifadelerini kullandı.

Menteşe'deki Akyol Camisi'nde görevli İdris , işitme engelli bireylere dini konularda rehberlik etmek, ve cuma hutbelerini anlamalarına yardımcı olabilmek için işaret dili öğrenmeye karar verdi.

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