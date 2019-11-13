Tuğba Özerk'e dava şoku!

Tuğba Özerk hakkında, İzmir’in Çeşme ilçesinde 15 Ekim 2018'de geçirdiği trafik kazası sonrasında görevli polis memuruna hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Şarkıcı Tuğba Özerk, İzmir'in Çeşme ilçesinde yaptığı trafik kazası alkolmetreye üflemek istememesi nedeniyle polis memuruyla tartıştı. Karakola götürülüp ifadesi alınan Özerk'in polise hakaret ettiği gerekçesiyle 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, Tuğba Özerk'in, 15 Ekim 2018'deki trafik kazası sonrası işlem yapan polis memuru A.A'ya aşağılayıcı sözler söylediği ve hakaret ettiği belirtildi.

İddianamede, Özerk'in alkollü araç kullanması nedeniyle karakolda ifadesi alındığı sırada da müştekiye kötü sözler sarf etmeyi sürdürdüğü kaydedildi.

ALKOLMETREYE ÜFLEMEK İSTEMEDİĞİ İÇİN TARTIŞTI

Özerk'in "olay günü alkollü araç kullanmadığı için alkolmetreye üflemek istemediği, bu sebeple polis memurlarıyla arasında tartışma çıktığı ancak kimseye hakaret etmediği" şeklindeki ifadesi de iddianamede yer aldı.

Hakkında "kamu görevlisine hakaret" suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle açılan dava açılan Özerk, 21 Kasım'da Çeşme 2. Asliye Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.