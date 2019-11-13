Kurucular Kurulu üyeleri arasında AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin ve MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun da bulunduğu Türkiye Satranç Kulüpleri Federasyonu kuruldu.

Kurucular Kurulu üyeleri arasında AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin ve MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun da bulunduğu Türkiye Satranç Kulüpleri Federasyonu kuruldu. Özalan, Tin ve Kalyoncu, TBMM'deki basın toplantısında, Satranç Kulüpleri Federasyonu'nun kurulduğunu açıkladılar.



SATRANCI SEVDİRECEKLER



Kalyoncu, Türkiye'de satranç kulüplerinin gençlere satrancı sevdirmeyi amaçladığını söyledi. Satranç Kulüpleri Federasyonu'nun, satranç oynamayı yaygın hale getirme, antrenör yetiştirme gibi alanlarda çaba sarf edeceğini aktaran Kalyoncu, satrancın, düşünmeyi geliştirme, kriz durumlarında karar verme, nasıl düşünüleceğini bilme, hamleleri doğru sıralayabilmenin yanı sıra çocuğun meslek alanında da nasıl davranacağını öğreten önemli bir spor dalı olduğunu kaydetti.