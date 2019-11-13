  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Türkiye Satranç Kulüpleri Federasyonu kuruldu

Satranç Kulüpleri Federasyonu kuruldu

Türkiye Satranç Kulüpleri Federasyonu kuruldu
Giriş Tarihi: 13.11.2019

Kurucular Kurulu üyeleri arasında Alpay Özalan, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin ve İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun da bulunduğu Satranç Kulüpleri Federasyonu kuruldu.

Kurucular Kurulu üyeleri arasında AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, AK Parti Denizli Milletvekili Şahin Tin ve MHP İzmir Milletvekili Hasan Kalyoncu'nun da bulunduğu Türkiye Satranç Kulüpleri Federasyonu kuruldu. Özalan, Tin ve Kalyoncu, TBMM'deki basın toplantısında, Satranç Kulüpleri Federasyonu'nun kurulduğunu açıkladılar.

SATRANCI SEVDİRECEKLER

Kalyoncu, Türkiye'de satranç kulüplerinin gençlere satrancı sevdirmeyi amaçladığını söyledi. Satranç Kulüpleri Federasyonu'nun, satranç oynamayı yaygın hale getirme, antrenör yetiştirme gibi alanlarda çaba sarf edeceğini aktaran Kalyoncu, satrancın, düşünmeyi geliştirme, kriz durumlarında karar verme, nasıl düşünüleceğini bilme, hamleleri doğru sıralayabilmenin yanı sıra çocuğun meslek alanında da nasıl davranacağını öğreten önemli bir spor dalı olduğunu kaydetti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Türkiye Satranç Kulüpleri Federasyonu kuruldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN