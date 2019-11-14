Çanakkale'de 25 düzensiz göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 25 düzensiz göçmen yakalandı. Ekipleri görünce kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 25 düzensiz göçmen yakalandı.
Geyikli Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bozalan köyünde devriye sırasında bir minibüste düzensiz göçmenler olduğunu belirledi.
Araçtaki Afganistan uyruklu 25 düzensiz göçmen, jandarma komutanlığındaki işlemlerin ardından Ayvacık Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne gönderildi.
Ekipleri görünce kaçan sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.
AA
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