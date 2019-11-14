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'de şarampole devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı

Denizli'de şarampole devrilen minibüsün sürücüsü yaralandı

14.11.2019, 13:27

'nin Sarayköy ilçesinde, kontrolden çıkıp, şarampole yuvarlanan minibüsün sürücüsü , yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Tosunlar Mahallesi girişinde meydana geldi. İsmet Öncü'nün kullandığı 20 TE 385 plakalı minibüs, kontrolden çıkıp, şarampole devrildi. Kazada minibüs sürücüsü Öncü yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine, kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı Öncü, sağlık görevlilerince ambulansla Denizli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İsmet Öncü'nün sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

DHA

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