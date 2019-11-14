Denizli'nin Pamukkale ilçesinde, park halindeki tomruk yüklü TIR'da yangın çıktı. Kabin kısmı alev alan TIR, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Sümer Mahallesi'nde, Yasin Kurabulut'a ait park halindeki 20 H 7795 plakalı tomruk yüklü TIR'ın kabin kısmında, saat 08.00 sıralarında yangın çıktı.
Denizli'de tomruk yüklü TIR alev alev yandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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