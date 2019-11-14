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'de tomruk yüklü TIR alev alev yandı

Denizli'de tomruk yüklü TIR alev alev yandı

14.11.2019, 13:13

'nin Pamukkale ilçesinde, park halindeki tomruk yüklü TIR'da çıktı. Kabin kısmı alev alan TIR, kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Sümer Mahallesi'nde, Yasin Kurabulut'a ait park halindeki 20 H 7795 plakalı tomruk yüklü TIR'ın kabin kısmında, saat 08.00 sıralarında çıktı.

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