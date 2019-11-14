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 Erdoğan'dan ev sahipliği için Melania Trump'a teşekkür

Emine Erdoğan'dan ev sahipliği için Melania Trump'a teşekkür

14.11.2019, 13:58

Başkan 'ın eşi  Erdoğan, Washington ziyareti sırasında  Başkanı Trump'ın eşi Melania Trump ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdiklerini belirterek, kendisine samimi ev sahipliği için teşekkür etti. Emine Erdoğan, "ABD Başkanı Sayın Trump'ın değerli eşi Melania Trump ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, Washington ziyareti sırasında ABD Başkanı Trump'ın eşi Melania Trump ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdiklerini belirterek, kendisine samimi ev sahipliği için teşekkür etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ABD ziyaretinde eşlik eden Emine Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"ABD Başkanı Sayın Trump'ın değerli eşi Melania Trump ile keyifli bir sohbet gerçekleştirdik. Yürütmekte olduğumuz sosyal sorumluluk projeleri hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Samimi ev sahipliği için teşekkür ediyorum."

AA

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