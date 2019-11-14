Güzel sanatlar öğrencileri okulları sanatla donatacak

Milli Eğitim Bakanlığı, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin sanatsal ürünlerini liselerin çevresinde bulunan okullara taşıma kararı aldı. "Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencileri Okullarla Buluşuyor" projesi kapsamında güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin yaptığı resimler, çevre okullarda sergilenecek

Milli Eğitim Bakanlığı, Güzel Sanatlar Lisesi öğrencilerinin sanatsal ürünlerini liselerin çevresinde bulunan okullara taşıma kararı aldı. "Güzel Sanatlar Lisesi Öğrencileri Okullarla Buluşuyor" projesi kapsamında güzel sanatlar lisesi öğrencilerinin yaptığı resimler, çevre okullarda sergilenecek. Ayrıca öğrencileri, çevrelerinde bulunan okullarda müzik performansları gerçekleştirecek.



ZENGİNLEŞTİRECEK



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okullarda üretilen güzel ürünleri diğer okulların zenginleştirilmesi için kullanmak istediklerini ve bu doğrultuda çalışmalar yaptıklarını ifade etti.