İzmir Bornova'da operasyon! Yüzlercesi ele geçirildi

İzmir'in Bornova ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin 97 şişe sahte rakı, viski, votka ve etil alkol ele geçirildi. Belirlenen ev ve araçlarda yapılan aramalarda 2 bin 97 şişe rakı, viski, votka ve etil akol bulundu, E.K. gözaltına alındı.

İzmir'in Bornova ilçesinde düzenlenen operasyonda 2 bin 97 şişe sahte rakı, viski, votka ve etil alkol ele geçirildi. Egemenlik Mahallesi 6108 Sokak'ta bazı ev ve araçlarda sahte içki bulunduğu bilgisi üzerine Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Belirlenen ev ve araçlarda yapılan aramalarda 2 bin 97 şişe rakı, viski, votka ve etil akol bulundu, E.K. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen E.K, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. AA