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'da operasyonu: 4 tutuklama

Manisa'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

14.11.2019, 17:42

'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Sarıgöl İlçe Cumhuriyet Savcılığı koordinatörlüğünde Sarıgöl İlçe Emniyet Müdürülüğü ve Manisa Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, ilçede belirlenen 6 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Narkotik köpeğinin de katıldığı operasyonda 146 gram uyuşturucu madde, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait mermiler, çalıntı bir motosiklet bulundu. Olaya ilişkin 4 kişi gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

AA

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