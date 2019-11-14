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'den uyarısı 14 Kasım Perşembe! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı 14 Kasım Perşembe! Bugün hava nasıl olacak?

14.11.2019, 09:02 Güncelleme Tarihi: 14.11.2019,11:21

Bugün ''de hava nasıl olacak? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Batı Akdeniz, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Konya, Bolu ve Karabük çevreleri ile Mersin'in kuzey ve batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Aydın'ın batısı (Söke, Kuşadası, Didim), il geneli, Antalya'nın batı kıyı ilçelerinde ( Kaş, Kale, Finike, Kumluca ve Kemer) kuvvetli, Muğla'nın Marmaris, Ula, Köyceğiz ve Datça ilçelerinde çok kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Marmara, İç Ege, Batı Karadeniz'in iç kesimleri ve Orta Karadeniz'de yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte 14 Kasım Perşembe ...

MARMARA

Parçalı bulutlu, batı kesimlerinin zamanla çok bulutlu, bu gece saatlerinden itibaren 'nin batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 25°C

Parçalı ve zamanla çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EDİRNE °C, 23°C

Parçalı ve zamanla çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İSTANBUL °C, 25°C

Parçalı ve zamanla çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KOCAELİ °C, 25°C

Parçalı bulutlu, bu sabah saatlerinde yer yer puslu ve sisli

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