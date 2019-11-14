Serenay Sarıkaya'nın terlikleri sosyal medyayı salladı!

Alice müzikalinde yer alan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya bir süredir ekranlardan uzak durmakta. Yer aldığı başarılı yapımların yanısıra özel hayatı ile de sürekli magazinin gündeminde olan Sarıkaya son olarak 12 bin liralık terlikleri ile olay oldu.

Serenay Sarıkaya terllikleri için "Terliklerim o kadar rahat ki hiç çıkarmak istemiyorum. Evden böyle fırladım" dedi