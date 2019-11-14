Alice müzikalinde yer alan güzel oyuncu Serenay Sarıkaya bir süredir ekranlardan uzak durmakta. Yer aldığı başarılı yapımların yanısıra özel hayatı ile de sürekli magazinin gündeminde olan Sarıkaya son olarak 12 bin liralık terlikleri ile olay oldu.
Serenay Sarıkaya terllikleri için "Terliklerim o kadar rahat ki hiç çıkarmak istemiyorum. Evden böyle fırladım" dedi
Serenay Sarıkaya'nın terlikleri sosyal medyayı salladı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.