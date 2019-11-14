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'nın terlikleri sosyal medyayı salladı!

Serenay Sarıkaya'nın terlikleri sosyal medyayı salladı!

14.11.2019, 13:03

Alice müzikalinde yer alan güzel oyuncu bir süredir ekranlardan uzak durmakta. Yer aldığı başarılı yapımların yanısıra özel hayatı ile de sürekli magazinin gündeminde olan Sarıkaya son olarak 12 bin liralık terlikleri ile olay oldu.

terllikleri için "Terliklerim o kadar rahat ki hiç çıkarmak istemiyorum. Evden böyle fırladım" dedi

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