Türk yaşlı nüfusu internette daha aktif

Türkiye'de 65-71 yaş aralığındaki her 100 kişiden 71'i Facebook, Twitter gibi sosyal ağlar aktif olarak kullanıyor. Türkiye'de 65 ile 74 yaş arası kişiler ikinci olarak internet üzerinden sağlıkla ilgili şeyler araştırırken, üçüncü olarak haber okuyorlar.

Türkiye'de 65-71 yaş aralığındaki her 100 kişiden 71'i Facebook, Twitter gibi sosyal ağlar aktif olarak kullanıyor. Avrupa'da aynı yaş aralığında bu oran yüzde 34. Avrupa'daki yaşlılar interneti en çok mail göndermek için kullanırken, bu oranın yüzde 81 olduğu gözlendi. Türkiye'de ise 65 ile 74 yaş arası kişiler ikinci olarak internet üzerinden sağlıkla ilgili şeyler araştırırken, üçüncü olarak haber okuyorlar.