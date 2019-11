Bir telefon çalındı bir hayat kurtuldu

Kendisinden yardım isteyen genç tarafından telefonu çalınan, telefonuyla birlikte şehit oğlu Cihan Öden’in fotoğraflarını da kaybeden Pilavcı Dayı, yine bir babalık yaptı. Cemal Öden, Fethi Sekin için düzenleyeceği pilav hayrına yardım etmek karşılığında hırsızını affetti

Cemal Amca (Öden) ya da herkesin bildiği adıyla Pilavcı Dayı'nın yüzü artık gülüyor. İçerisinde şehit oğlu Cihan Öden'in fotoğraflarının bulunduğu telefonu çalan hırsıza, pilav arabasının üzerine yapıştırdığı afişle seslenen Cemal Amca, hırsız yakalandı diye mi yoksa telefon bulundu diye mi gülümsüyor dersiniz, hayır. O sadece bir gencin hayatının demir parmaklıklar ardında kararmasına izin vermediği için gülümsüyor. Çünkü o hırsızıyla uzlaştı. Ne karşılığında mı? 5 Ocak'ta yani şehit Fethi Sekin'in ölüm yıldönümünde yapacağı pilav hayrına yardım etmek karşılığında.



İLK ÖNCE YAŞINI SORDU



Cemal Amca'nın 19 Eylül günü yanına gelip iş ilanını aramak bahanesiyle telefonunu çalan hırsız bulundu. 18 yaşındaki Umut T. başka bir suçtan arandığı için girdiği Buca Cezaevi'ndeydi. Bu bilgi Cemal Amca'ya ulaştığında sorduğu ilk soru telefonunun nerede olduğu değil, gencin kaç yaşında olduğuydu. 18 yaşında olduğunu duyduğunda ise çok üzüldü çünkü o daha bir çocuktu ve hayatının hapishanelerde geçmesini istemiyordu. Hapishaneler zor yerlerdi, oraya bir kere giren insanlar hayatları boyunca taşıyacakları ağır bir yükün de altına giriyorlardı.



KARARINI VERDİ



Uzlaşmacının devreye girmesiyle Cemal Amca'nın aklına bir fikir geldi. Madem o telefon hiç geri gelmeyecek ve şehit oğlunun fotoğraflarını bir daha göremeyecekti, o halde bu gence de öyle bir ders vermeliydi ki hem şehitlerimizin kıymetini bilecek hem de kendisini suça itecek ortamlardan uzaklaştıracaktı. Bu yüzden bir karar verdi. Hain terör saldırısında şehit olan Fethi Sekin'in ölüm yıldönümü olan 5 Ocak'ta Bayraklı Adliyesi önünde yapacağı pilav hayrına yardım etmesi karşılığında Umut T'yi affetti Cemal Amca.



ELİNİ ÖPMEYE GİDECEK



Uzlaşmacı bu teklifi Umut T'ye iletti. Cemal Amca'nın telefonunu çaldığı için çok pişman olduğunu söyleyen genç, affedilmek için ne gerekiyorsa yapacağını söyledi. Hatta Umut T. o kadar pişmandı ki kendisini affettirmek için cezaevinden çıkar çıkmaz Cemal Amca'nın elini öpmeye gideceğini ve çaldığı telefonu geri getireceğini bile söyledi.



HER ŞERDE BİR HAYIR VARDIR



Bir gencin hayatının baharında hapishanelerde çürümesine gönlünün el vermediğini söyleyen Cemal Amca ise şöyle diyor: "Atalarımız boşuna dememiş her şerde bir hayır vardır diye. Belki bu sayede bir gencimizi daha kötü alışkanlıklardan kurtarıp topluma kazandıracağız. Belki giden telefonum ve içerisindeki fotoğraflarım geri gelmeyecek ama bu ülke pırıl pırıl bir genç daha kazanacak."

HACER ÖNOĞLU ÜLGER