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'de kaçak içki satışına ceza yağdı

Çanakkale'de kaçak içki satışına ceza yağdı

15.11.2019, 14:37

’nin Gelibolu ilçesinde, kendisine ait kahvehanede satış belgesi olmadan perakende alkollü içki satışı yapan A.Ö'ye, 13 bin 10 TL idari para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gelibolu ilçesi Karainebeyli köyünde, A.Ö isimli şahsın kendisine ait kahvehanede izinsiz ve bandrolsüz alkollü içki satışı yaptığını tespit etti. Kahvede yapılan aramalarda çeşitli markalarda toplamda 345 adet alkollü içki ele geçirildi. Alkollü içkilere el konulurken, kahvehane sahibi A.Ö'ye 13 bin 10 TL idari para cezası kesildi.

DHA

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