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'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

Denizli'de şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü

15.11.2019, 12:14

'nin Çal ilçesinde, şarampole devrilen otomobilin sürücüsü (23), yaşamını yitirdi. Hasan İlhami Orman'ın cansız bedeni, otopsi için Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kaza, dün saat 20.00 sıralarında, Denizler Mahallesi girişinde meydana geldi. Denizli'den ilçe merkezi yönüne giden Hasan İlhami Orman yönetimindeki 20 ANH 06 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, sürücü Orman'ın öldüğü belirlendi.

Hasan İlhami Orman'ın cansız bedeni, otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

DHA

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