İzmir'de polisin şüphe üzerine durdurmaya çalıştığı minibüste, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan yabancı uyruklu 30 kişi yakalandı. İhtara uymayarak kaçmaya başlayan minibüs, kısa süren kovalamaca sonucu Narlıdere Kavşağı yakınlarında durduruldu. Sürücü aracın anahtarını da alarak kaçtı.
İzmir-Çeşme Otoyolu'nda devriye görevi yapan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine 66 AV 004 plakalı minibüse "dur" ihtarında bulundu.
İzmir'de otoyolda kovalamaca! Polisin "dur" ihtarına uymayan minibüsten 30 düzensiz göçmen çıktı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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