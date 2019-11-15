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'de otoyolda ! Polisin "dur" ihtarına uymayan minibüsten 30 düzensiz çıktı

İzmir'de otoyolda kovalamaca! Polisin dur ihtarına uymayan minibüsten 30 düzensiz göçmen çıktı

15.11.2019, 08:14 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019,08:17

'de polisin şüphe üzerine durdurmaya çalıştığı minibüste, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya hazırlanan yabancı uyruklu 30 kişi yakalandı. İhtara uymayarak kaçmaya başlayan minibüs, kısa süren sonucu Kavşağı yakınlarında durduruldu. Sürücü aracın anahtarını da alarak kaçtı.

-Çeşme Otoyolu'nda devriye görevi yapan Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine 66 AV 004 plakalı minibüse "dur" ihtarında bulundu.

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