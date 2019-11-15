Bugün İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Yağışlar devam edecek mi?Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Afyonkarahisar, Denizli, Adana, Mersin, Hatay, Bolu ve Karabük çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Antalya ve Mersin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte 15 Kasım Cuma hava durumu...
MARMARA
Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 21°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
EDİRNE °C, 21°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
İSTANBUL °C, 21°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
KOCAELİ °C, 22°C
Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli
Meteoroloji'den hava durumu uyarısı 15 Kasım Cuma! Bugün hava nasıl olacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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