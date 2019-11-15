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'den uyarısı Cuma! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı 15 Kasım Cuma! Bugün hava nasıl olacak?

15.11.2019, 09:10

Bugün İzmir ve Ege'de hava nasıl olacak? Yağışlar devam edecek mi? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin güney, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Batı ve Orta Akdeniz, 'nun güney ve batısı, Afyonkarahisar, , , Mersin, Hatay, ve çevrelerinin sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların ve Mersin çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bu sabah ve gece saatlerinde Marmara ile Batı 'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. İşte Cuma ...

MARMARA

Parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bu sabah ve gece saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 21°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

EDİRNE °C, 21°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

İSTANBUL °C, 21°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı bulutlu, bu sabah ve gece saatlerinde yer yer puslu ve sisli

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