Muğla'da PKK/KCK operasyonunda bir kişi yakalandı

Muğla'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziantep'e gönderileceği öğrenildi.