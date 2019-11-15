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'da / operasyonunda bir kişi yakalandı

Muğla'da PKK/KCK operasyonunda bir kişi yakalandı

15.11.2019, 16:50

'da, terör örgütü /'ya yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziantep'e gönderileceği öğrenildi.

Muğla'da, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda bir kişi gözaltına alındı.

Milas Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, bir dosyada adı geçen T.L'nin ilçede olduğu ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelinin, emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziantep'e gönderileceği öğrenildi.

AA

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