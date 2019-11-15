‘Varikosel’i yendiler Beren’i kucakladılar

İzmir’de dört yıldır çocuk özlemi çeken Aynur-Sercan Sağlam çifti, baba adayında görülen varikosel hastalığının tedavi edilmesiyle muradına erdi. Sağlam çifti Beren adını verdikleri bebeklerini eline aldı

İzmir'de yaşayan Sağlam ailesinin 4 yıllık çocuk hasreti, Op. Dr. Evren Işık'ın uyguladığı tedavi sonrasında 'Beren'in dünyaya gelmesiyle son buldu.



EŞİ SORUNU ANLADI



Uzun süredir çocuk sahibi olmak için uğraşan Sercan Sağlam ve eşi Aynur Sağlam, birçok farklı tedaviyi denemelerine rağmen 4 yıl boyunca çocuk sahibi olamadı. Aynur Sağlam, eşinde bulunan varikosel hastalığı tedavi edilmeden sadece kendisine önerilen tedavilerin sonuç vermediğini görünce eşi Sercan Sağlam'ın da detaylı araştırılması gerektiğini düşündü.



DR. IŞIK TEDAVİ ETTİ



Erkek kaynaklı kısırlık problemi olup olmadığının değerlendirilmesi amacıyla Op. Dr. Evren Işık'a ulaşan çift, baba adayında çok ileri düzeyde varikosel problemi olduğunu ve varikosel hastalığı tedavi edilmeden anne adayına verilmesi muhtemel tedavilerin işe yaramayacağını öğrendi. Dr. Işık'ın gerçekleştirdiği mikrocerrahi varikosel ameliyatı ile hastalığından kurtulan Sercan Sağlam ve eşi, yeniden bebek hayalleri kurmaya başladı. Hastaya operasyondan sonra Dr. Evren Işık tarafından beslenme programı ve kişiye özel vitamin desteği de verildi. Dr. Işık'ın tüm önerilerini yerine getiren Aynur Sağlam, ameliyattan tam üç ay sonra eşine hamile olduğunu söyledi. İş adamı Sercan Sağlam, geçirdiği operasyondan sadece 3 ay sonra mutlu haberi aldıklarını belirterek, "Dr. Evren Işık'a zaten çok güveniyorduk ama bu kadar kısa sürede de gebelik haberi almayı beklemiyorduk. Şimdi ise bebeğimizi kucağımıza aldığımız için çok mutluyuz ve halen rüyada gibiyiz" dedi.