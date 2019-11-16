İzmir'de, karaciğer kanseri tedavisi gören 7 yaşındaki Aras Yeni, yüksekten düşme sonucu beyin ölümü gerçekleşen 1.5 yaşındaki bebekten alınan organla sağlığına kavuştu.
İzmir'de, karaciğer kanseri tedavisi gören 7 yaşındaki Aras Yeni, yüksekten düşme sonucu beyin ölümü gerçekleşen 1.5 yaşındaki bebekten alınan organla sağlığına kavuştu. Çiğli'de yaşayan Özgür ve Azize Yeni çiftinin tek çocuğu Aras'a, Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi'nde geçtiğimiz Nisan'da karaciğer kanseri teşhisi konuldu. 6 aylık kemoterapinin sonunda beklenen sonuç alınamayan Aras, yüksekten düşerek ölen 1.5 yaşındaki bebekten alınan karaciğer ile yaşama tutundu.
1.5 yaşındaki karaciğer Aras’ı hayata bağladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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