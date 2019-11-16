Ara tatilde hem ders hem etkinlik önerisi

Milli Eğitim Bakanlığı'nca bu yıl ilk kez uygulamaya koyulan ara tatil için öğrenciler, ders çalışma ve sosyal aktivitelere yönelmeyi programlarken, uzmanlar dengeli olmak gerektiğine dikkat çekti.

Milli Eğitim Bakanlığı'nca bu yıl ilk kez uygulamaya koyulan ara tatil için öğrenciler, ders çalışma ve sosyal aktivitelere yönelmeyi programlarken, uzmanlar dengeli olmak gerektiğine dikkat çekti. Ara tatilin içeriğinin doldurulması gerektiğini belirten rehberlik uzmanı Fehmi Ünal, "Ders çalışacak öğrenciler de en az 2-3 günü kesinlikle kendilerine ayırmalı" dedi. Eylül'de 2019- 2020 eğitim dönemine başlayan öğrenciler, haftalardır süren ders ve sınav temposuna Milli Eğitim Bakanlığı'nca bu yıl ilk kez uygulanan 18- 22 Kasım'daki ilk ara tatille mola verecek. Öğrencilerden daha fazla verim almanın ve motivasyonlarını artırmanın amaçlandığı tatilde uzmanlar, dengeli bir program öneriyor. Rehberlik uzmanı Ünal, "Eğitimdeki bu molada öğrencilerimiz eksiklerini kapatırsa daha iyi yol alabilir. Son birkaç günde sosyal aktivitelere yönelmek önemli. Tatilin tamamında ders çalışmayı planlayan öğrenciler de en az 2- 3 günü kendilerine ayırmalı" dedi. Bu arada tatilin başlamasıyla İstanbul trafiği felç oldu.