Hastalığını iyileştiren kedisine şifa arıyor

Osmaniye'de 4 yıl önce bulduğu yavru kediyi sahiplenerek 'Duman' ismini veren Nezihe Dönmez (34), kediyle zaman geçirmeye başlayınca kullandığı antidepresan ilaçları bıraktı.

Osmaniye'de 4 yıl önce bulduğu yavru kediyi sahiplenerek 'Duman' ismini veren Nezihe Dönmez (34), kediyle zaman geçirmeye başlayınca kullandığı antidepresan ilaçları bıraktı. Bir süre önce kedisinin arka ayaklarını sürüyerek gezdiğini gören serbest mali müşavir Dönmez, yaşadığı Bahçe ilçesinde röntgen cihazı olan veteriner hekim bulamayınca, Hayvan Hakları Federasyonu'nun Osmaniye'de kurduğu Karakız Görüntüleme Merkezi'ne geldi. Veteriner Ali Nuri Yiğit ve Ali Laçinbala tarafından tedavisine başlanan ve çekilen filmde kalça kemiğinde kırık tespit edilen kediye, 1 aylık kafes istirahatı ile birlikte mineral, vitamin, ağrı kesici ve beslenme tedavisi uygulanması kararlaştırıldı.