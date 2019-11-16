  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Hastalığını iyileştiren kedisine şifa arıyor

Hastalığını iyileştiren kedisine şifa arıyor

Hastalığını iyileştiren kedisine şifa arıyor
Giriş Tarihi: 16.11.2019

'de 4 yıl önce bulduğu yavru kediyi sahiplenerek 'Duman' ismini veren (34), kediyle zaman geçirmeye başlayınca kullandığı antidepresan ilaçları bıraktı.

Osmaniye'de 4 yıl önce bulduğu yavru kediyi sahiplenerek 'Duman' ismini veren Nezihe Dönmez (34), kediyle zaman geçirmeye başlayınca kullandığı antidepresan ilaçları bıraktı. Bir süre önce kedisinin arka ayaklarını sürüyerek gezdiğini gören serbest mali müşavir Dönmez, yaşadığı Bahçe ilçesinde röntgen cihazı olan veteriner hekim bulamayınca, Hayvan Hakları Federasyonu'nun Osmaniye'de kurduğu Karakız Görüntüleme Merkezi'ne geldi. Veteriner Ali Nuri Yiğit ve Ali Laçinbala tarafından tedavisine başlanan ve çekilen filmde kalça kemiğinde kırık tespit edilen kediye, 1 aylık kafes istirahatı ile birlikte mineral, vitamin, ağrı kesici ve beslenme tedavisi uygulanması kararlaştırıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Hastalığını iyileştiren kedisine şifa arıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN