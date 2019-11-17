Başkan Recep Tayyip Erdoğan 91 yaşında hayatını kaybeden Türk sinema ve tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter için başsağlığı mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan mesajında, "Değerli tiyatro sanatçımız Yıldız Kenter’e Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan 91 yaşında hayatını kaybeden Türk sinema ve tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter için Twitter hesabı üzerinden başsağlığı mesajı yayınladı.
Başkan Erdoğan mesajında, "Değerli tiyatro sanatçımız #YıldızKenter'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.
Başkan Erdoğan'dan Yıldız Kenter için başsağlığı mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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