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Başkan Erdoğan'dan için başsağlığı mesajı

Başkan Erdoğan'dan Yıldız Kenter için başsağlığı mesajı

17.11.2019, 23:23

Başkan 91 yaşında hayatını kaybeden Türk sinema ve tiyatro sanatçısı için başsağlığı mesajı yayınladı. Başkan Erdoğan mesajında, "Değerli tiyatro sanatçımız Yıldız Kenter’e Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan 91 yaşında hayatını kaybeden Türk sinema ve tiyatro sanatçısı Yıldız Kenter için Twitter hesabı üzerinden başsağlığı mesajı yayınladı.

Başkan Erdoğan mesajında, "Değerli tiyatro sanatçımız #YıldızKenter'e Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat camiamıza başsağlığı diliyorum." ifadelerine yer verdi.

Usta oyuncu Yıldız Kenter hayatını kaybetti

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