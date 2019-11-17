  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > İzmir'de 72 düzensiz göçmen yakalandı

'de 72 düzensiz yakalandı

İzmir'de 72 düzensiz göçmen yakalandı

17.11.2019, 18:31

'in Menderes ilçesi açıklarında ekipleri yasa dışı yollarla çıkmak isteyen 72 düzensiz göçmeni yakaladı. Yakalanan düzensiz göçmenler 'ne teslim edildi.

Sahil Güvenlik ekipleri Menderes Ahmetbeyli açıklarında lastik bot içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Sahil Güvenlik Botu tarafından tespit edilen hareketli lastik bot durduruldu. Bot içerisinde yurt dışına yasa dışı yollarla çıkmak isteyen 55 Afganistan, 9 Suriye, 6 Orta Afrika, 1 Kongo ve 1 Sudan uyruklu olmak üzere toplam 72 düzensiz göçmen yakalandı.
Yakalanan düzensiz göçmenler İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir'de 72 düzensiz göçmen yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN