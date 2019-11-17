Tatula bitkisi için ‘çok zehirli’ uyarısı

Manisa'nın Kula ilçesinde, inşaat işçileri İbrahim M. ve Ayhan K'nin, şifa niyetine yediği 'tatula' bitkisinden zehirlenmeleri üzerine uzmanlardan açıklama geldi.

Manisa'nın Kula ilçesinde, inşaat işçileri İbrahim M. ve Ayhan K'nin, şifa niyetine yediği 'tatula' bitkisinden zehirlenmeleri üzerine uzmanlardan açıklama geldi. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüsniye Kayalar, "Halk arasında, bazı hastalıklara iyi geldiği gibi söylentileri duysanız bile kesinlikle tüketmeyin. Çok zehirli bir bitki. Bunları belki hayvanlar bile yemiyor" dedi.

Prof. Dr. Kayalar, "Banotu, beyaz çöpleme, tatula gibi yöresel isimlerle anılan bitkiler, içerisinde aktif madde olarak alkaloitler taşır ve bunlardan dolayı da zehirlidir. Herhangi bir şekilde tüketilmemelidir" diye konuştu.