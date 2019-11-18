2.5 aylık bebeğe kalp ameliyatı

Muğla'da, normal doğumla dünyaya gelen ve kalbinden vücuduna kan götüren aort damarında darlık belirlenen 2.5 aylık Aybars Taşköprülü, ameliyatla sağlığına kavuşturuldu.

MUĞLA'DA, normal doğumla dünyaya gelen ve kalbinden vücuduna kan götüren aort damarında darlık belirlenen 2.5 aylık Aybars Taşköprülü, ameliyatla sağlığına kavuşturuldu. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi (MSKÜ) Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Fakültesi Kalp- Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Buğra Harmandar, ailelere uyarıda bulunarak, "Yeni doğan ve küçük bebeklere anjiyo ile balon tedavisi yapılması faydalı olmuyor. Tekrarlıyor ya da faydasız oluyor" dedi.