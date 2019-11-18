Afyonkarahisar'da Karahisar Kalesi'nde sisli havada eşsiz manzara

Afyonkarahisar'da son günlerde etkisini gösteren sis, kentin simgesi Karahisar Kalesi'yle birleşince seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı. Fotoğraf sanatçısı Çağrı Selek'in drone ile havadan çektiği kale fotoğrafları büyük beğeni topladı.

Son günlerde sisli bir sabaha uyanan Afyonkarahisar, fotoğraf tutkunlarını da mest eden manzaralar sunuyor.