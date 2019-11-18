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Haberler > Yaşam > Afyonkarahisar'da Karahisar Kalesi'nde sisli havada eşsiz manzara

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Afyonkarahisar'da Karahisar Kalesi'nde sisli havada eşsiz manzara

18.11.2019, 15:42

'da son günlerde etkisini gösteren sis, kentin simgesi 'yle birleşince seyrine doyumsuz manzaralar ortaya çıktı. Fotoğraf sanatçısı 'in drone ile havadan çektiği kale fotoğrafları büyük beğeni topladı.

Son günlerde bir sabaha uyanan , fotoğraf tutkunlarını da mest eden manzaralar sunuyor.

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