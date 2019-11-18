Düğün pastası değil çiğ köfte!

Muğla'nın Seydikemer ilçesinde evlenen düğünlerinin unutulmaz olmasını isteyen gelin ve damat pasta yerine çiğ köfte kesti. Fethiye'de çiğ köftecilik yapan Sedat Göbüt (34) ve eşi Pınar Göbüt (29), düğün alanına pasta yerine, acı biberlerle süslenmiş çiğ köfte getirtti.

MUĞLA'NIN Seydikemer ilçesinde evlenen düğünlerinin unutulmaz olmasını isteyen gelin ve damat pasta yerine çiğ köfte kesti. Fethiye'de çiğ köftecilik yapan Sedat Göbüt (34) ve eşi Pınar Göbüt (29), düğün alanına pasta yerine, acı biberlerle süslenmiş çiğ köfte getirtti. Gelin ve damat, tarafından kesilen çiğ köfte, daha sonra davetlilere ikram edildi. MURAT YALÇIN