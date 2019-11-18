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'da sit alanına yapılan inşaat yarın yıkılacak

İzmir Karaburun'da sit alanına yapılan inşaat yarın yıkılacak

18.11.2019, 16:41

Birinci derece doğal sit alanında Belediyesinin mühürlemesine rağmen yapımı devam eden inşaatın , Çevre ve Şehircilik Bakanı 'un talimatıyla iptal edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanı 'un talimatıyla, 'in ilçesinde birinci derece doğal sit alanında mühürlemesine rağmen yapımı süren inşaatın iptal edildi, inşaat yarın yıkılacak.

AA muhabirinin yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Karaburun'un Hasseki Mahallesi'nde birinci derece doğal sit alanında devam eden inşaatla ilgili Bakan Kurum'un talimatıyla inceleme başlatıldı.

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