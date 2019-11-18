İzmir Karaburun'da sit alanına yapılan inşaat yarın yıkılacak

Birinci derece doğal sit alanında Karaburun Belediyesinin mühürlemesine rağmen yapımı devam eden inşaatın Yapı Kayıt Belgesi, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla iptal edildi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla, İzmir'in Karaburun ilçesinde birinci derece doğal sit alanında Karaburun Belediyesinin mühürlemesine rağmen yapımı süren inşaatın Yapı Kayıt Belgesi iptal edildi, inşaat yarın yıkılacak. AA muhabirinin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Karaburun'un Hasseki Mahallesi'nde birinci derece doğal sit alanında devam eden inşaatla ilgili Bakan Kurum'un talimatıyla inceleme başlatıldı.