Motosiklet kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

İzmir'in Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü Mert Urhan hayatını kaybederken, motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan arkadaşı Emrah Sezer (24) ağır yaralandı.

İZMİR'İN Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü Mert Urhan hayatını kaybederken, motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan arkadaşı Emrah Sezer (24) ağır yaralandı. Tire Mezarlığı önündeki kavşakta meydana gelen feci kazada, motosikletin önündeki kamyonu görünce duramadığı ve büyük bir hızla kamyona çarptığı iddia edildi. Hastaneye kaldırılan Mert Urhan kurtarılamazken, Emrah Sezer'in de hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

NADİR UYSAL