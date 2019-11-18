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Motosiklet kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Motosiklet kamyonla çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı
Giriş Tarihi: 18.11.2019

'in ilçesinde meydana gelen 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan arkadaşı (24) ağır yaralandı.

İZMİR'İN Tire ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 20 yaşındaki motosiklet sürücüsü Mert Urhan hayatını kaybederken, motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan arkadaşı Emrah Sezer (24) ağır yaralandı. Tire Mezarlığı önündeki kavşakta meydana gelen feci kazada, motosikletin önündeki kamyonu görünce duramadığı ve büyük bir hızla kamyona çarptığı iddia edildi. Hastaneye kaldırılan Mert Urhan kurtarılamazken, Emrah Sezer'in de hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

NADİR UYSAL

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