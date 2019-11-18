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’ye akıllı baston

Ömer Efe’ye akıllı baston
Giriş Tarihi: 18.11.2019

Şehzadeler , 6-A sınıfını ziyaret ederek, doğuştan görme yetisi olmayan Küçük'e, görme engelliler için özel olarak üretilen akıllı baston hediye etti.

ŞEHZADELER Kaymakamı Cemal Hüsnü Çaykara, Merkez Efendi Ortaokulu 6-A sınıfını ziyaret ederek, doğuştan görme yetisi olmayan Ömer Efe Küçük'e, görme engelliler için özel olarak üretilen akıllı baston hediye etti. Hediye edilen akıllı bastonun günlük yaşantısını kolaylaştıracağını söyleyen Ömer Efe, "Böylesi anlamlı ve güzel bir hediye için çok teşekkür ederim, beni çok mutlu ettiniz" dedi.

CÜNEYT HASÇELİK

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