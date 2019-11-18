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için en kritik 6 ay

Öykü Arin için en kritik 6 ay
Giriş Tarihi: 18.11.2019

Minik 'in babadan yapılan yarı uyumlu naklinin üzerinden geçen 5,5 ayın ardından kritik sürece girildi. 6 ay tamamlandığında Öykü'nün kullandığı ilik savaşını engelleyen ilaçlardan biri kesilecek.

MİNİK Öykü Arin'in babadan yapılan yarı uyumlu naklinin üzerinden geçen 5,5 ayın ardından kritik sürece girildi. 6 ay tamamlandığında Öykü'nün kullandığı ilik savaşını engelleyen ilaçlardan biri kesilecek. Anne Eylem Yazıcı, "İlacın kesilmesiyle ilik savaşı riski bir süre artıyormuş, bu yüzden 6 ay bizim için kritik bir aşama olacak" dedi.

İzmir'de geçen yıl löseminin ender görülen türü JMML teşhisi koyulan minik Öykü için başlatılan donör kampanyası için herkes seferber olmuştu. Öykü Arin'e 18 Nisan'da annesi Eylem Şen Yazıcı'dan yarı uyumlu kök hücre nakli gerçekleştirildi. Yapılan testler sonucu Öykü'ye nakledilen iliğin tutmadığı anlaşıldı. Bunun üzerine 3 Haziran'da baba Çağdaş Yazıcı'dan yarı uyumlu kök hücre nakli yapıldı. Nakilden 13 gün sonra yapılan testlerde naklin yüzde 98.5 oranında tuttuğu açıklandı.

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