Paylaşılan ekmekten iyilik projesi doğdu

Sokakta iki çocuğun bir kuru ekmeği paylaşması, “Kalpteki Melekler” projesinin fitilini ateşledi. Gördüğü manzaraya duyarsız kalmayan 11. sınıf öğrencisi İlayda Erdoğmuş, ihtiyaç sahibi öğrencilere kitap ve giysi desteği sağlamaya başladı

İzmir'in Buca ilçesinde yaşayan lise öğrencisi İlayda Erdoğmuş, 'Kalpteki Melekler' projesiyle yüzlerce çocuğa kitap ve kıyafet desteğinde bulundu. Zor şartlar altında okuyan öğrencileri düşünerek yaşıtlarına örnek olan Erdoğmuş, "Sokakta kuru bir ekmeği bölüşen çocukları gördükten sonra 'Onlar için ne yapabilirim' diye düşündüm ve harekete geçtim" dedi. Projesine çevresindeki kişileri de dahil eden 11. sınıf öğrencisi İlayda Erdoğmuş, "Ben de daha çocuğum. Küçük bir ekmeği bölüşen ve 'bitmesin diye' yavaş yavaş yiyen çocukları gördüğümde olduğum yerde durup uzun süre onları izledim. Önce o çocukları konu edinen bir kitap yazmaya karar verdim. Daha sonra onlar gibi olan binlerce çocuğu düşündüm ve bu projeyi hayata geçirdim. Şimdi Van, Bitlis ve Fizan'a düzenli olarak kıyafet ve kitap yardımı yapıyorum" diye konuştu.

HERKES DESTEK VERDİ

'Kalpteki Melekler' projesi Van'daki bir okula kitap göndererek başlamış. Daha sonra aynı okula kıyafet ve ayakkabı yardımı yapılmış. Çevresinden de büşük destek gördüğünü belirten İlayda Erdoğmuş, "Ailem bu projeyi duyduktan sonra bana çok büyük destek oldu. Şu anda anneannem doğudaki çocuklar için atkı ve bereler örüyor" dedi.



"ÖĞRENCİMİZLE GURUR DUYDUK"

İLAYDA Erdoğmuş'un öğrenim gördüğü Gaziemir'deki özel okulun müdürü Murat Çalışkan ise şunları söyledi: "Projeyi duyduğumuzda öğrencimizle gurur duyduk. Diğer okullarımızla da iletişime geçerek bu desteği arttırdık" ifadelerini kullandı.



MİNİKLERDEN VİDEOLU TEŞEKKÜR

Kollerden çıkan rengarenk giysileri görünce çok mutlu olan minikler, İlayda ablalarına video ile teşekkür etti.