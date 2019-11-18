Pompalı dehşet!

Eski koca dehşeti bu kez Kütahya’da yaşandı. Boşandığı eşini pompalı tüfekle yaralayan saldırgan, boşanma davasında şahitlik yapan evli ve iki çocuk babası adamı da öldürdü

Kütahya'da Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda ikamet eden eski eşi M.Ç.'nin evine gelen Süleyman D., tartıştığı eski eşini pompalı tüfekle vurarak olay yerinden kaçtı. Yaralı kadın 112 ekiplerince Kütahya Evliya Çelebi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Süleyman D. daha sonra Paşam Sultan Mahallesi'ndeki bir fırına giderek, buranın işletmecisi olan Fatih Görü'ye (49) 4 el ateş etti.



Fatih Görü öldü.



"SELAM SÖYLE" DEYİP KAÇTI

Fatih Görü olay yerinde hayatını kaybederken, yakınları sinir krizleri geçirdi. Fatih Görü'nün kızı Derya Görü, zanlının boşanma davasında şahitlik yapan babasını defalarca tehdit ettiğini ileri sürdü. Bir fırın çalışanı da, "Saldırgan cinayetin ardından 'Selam söyle' deyip hızla kaçtı" dedi. Polis, zanlının peşine düştü. Yaralı Meryem C.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Katil koca, cinayetin ardından sosyal medyadan paylaşım yaptı.