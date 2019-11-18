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hastaneye kaldırıldı! Gülay'ın hastalığı ne?

Şarkıcı Gülay hastaneye kaldırıldı! Gülay'ın hastalığı ne?

18.11.2019, 16:33

90'lı yıllara damgasını vuran ve '' şarkısı ile hafızalara kazınan hastaneye kaldırıldı. Yıllar önce 2 defa kanseri yenen 49 yaşındaki şarkıcının trombosit seviyesinin düşmesiyle rahatsızlandığı tespit edildi. Ayrıca yapılan tetkiklerde şarkıcının kanında yüksek oranda enfeksiyon çıktı.

yıllardır savaştığı kanseri iki kere yendi. Dün gece geç saatlerde rahatsızlanan şarkıcı apar topar hastaneye kaldırıldı. Bu haber şarkıcının yakınlarını ve hayranlarını oldukça korkuttu.

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