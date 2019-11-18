Silahla vurulan köpek öldü

Manisa'da 'Raki' isimli köpek silahla ateş edilerek öldürüldü. Emniyete suç duyurusunda bulunacağı öğrenilen köpeğin sahibi Mehmet Cin, köpeğini öldürenlerin bulunmasını istiyor.
MANİSA'DA 'Raki' isimli köpek silahla ateş edilerek öldürüldü. Emniyete suç duyurusunda bulunacağı öğrenilen köpeğin sahibi Mehmet Cin, köpeğini öldürenlerin bulunmasını istiyor.
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