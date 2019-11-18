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Silahla vurulan köpek öldü

Silahla vurulan köpek öldü
Giriş Tarihi: 18.11.2019

'da 'Raki' isimli köpek silahla ateş edilerek öldürüldü. Emniyete suç duyurusunda bulunacağı öğrenilen köpeğin sahibi , köpeğini öldürenlerin bulunmasını istiyor.

MANİSA'DA 'Raki' isimli köpek silahla ateş edilerek öldürüldü. Emniyete suç duyurusunda bulunacağı öğrenilen köpeğin sahibi Mehmet Cin, köpeğini öldürenlerin bulunmasını istiyor.
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