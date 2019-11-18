Usta tiyatrocu Jale Birsel hayatını kaybetti! Yıldız Kenter'in sınıf arkadaşı olan Jale Birsel kimdir?

Başarılı tiyatrocu Yıldız Kenter'in ölüm haberinin ardından bu kez de üzücü haber Kenter'in sınıf arkadaşı olan Jale Birsel'den geldi. Usta tiyatrocu Jale Birsel 92 yaşında hayatını kaybetti. Peki Jale Birsel kimdir? İşte Jale Birsel'in merak edilen hayatı...

92 yaşındaki Jale Birsel, geçtiğimiz ay yakalandığı zatürreden kurtulamayarak 92 yaşında hayata veda etti. Jale Birsel'in İzmir Çiğli'de bir bakımaevinde yaşama gözlerini yumduğu kaydedildi.

Usta tiyatrocu Yıldız Kenter'in vefat haberinin ardından bu kez de üzen haber Jale Birsel'den geldi. 92 yaşındaki başarılı tiyatrocu Jale Birsel İzmir hayata gözlerini yumdu.

DEVLET TİYATROLARI'NDAN AÇIKLAMA

Jale Birsel'in vefat haberini duyuran Devlet Tiyatroları şu mesajı yayınladı; "Kurumumuz emekli oyuncularından ve Türk tiyatromuzun değerli ismi Jale Birsel'in vefat haberini büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Kıymetli sanatçımıza Allah'tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve sanat dünyamıza başsağlığı diliyorum."

YILDIZ KENTER İLE AYNI SINIFTAYDI

Dün akşam yaşamını yitiren Yıldız Kenter ile konservatuvarda aynı sınıfta olan Jale Birsel'in 38 yıl evli kaldığı eşi Salah Birsel de 1999 yılında hayatını kaybetmişti.

JALE BİRSEL KİMDİR?

Jale Birsel, 1949 yılında Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro yüksek bölümü başarıyla bitirdi. Hemen ardından "Yalancı" adlı oyunundaki Beatrice rolüyle Devlet Tiyatrosunda yerini alır.

38 Yıl boyunca verilen her rolün üstesinden gelip seyircilerin, alkışlarını ve beğenilerini kazandı. Canlandırdığı birbrinden tamamen bağımsız farklı roller onun işinde ne kadar usta olduğunun göstergesiydi.