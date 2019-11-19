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'da mevsimlik işçilerin konteyner kapılarını çaldılar

Afyonkarahisar'da mevsimlik işçilerin konteyner kapılarını çaldılar

19.11.2019, 16:19

'da Müdürlüğüne ait mevsimlik işçilerinin konaklaması amacıyla konuşlandırılan 3 konteynerin kapısını çaldıkları iddiasıyla 2 şüpheli gözaltına alındı

Sandıklı ilçesinde İl Özel İdare Müdürlüğüne ait mevsimlik tarım işçilerinin konaklaması amacıyla konuşlandırılan 3 konteyner kapısını çaldığı ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Gürsü köyündeki İl Özel İdare Müdürlüğüne ait mevsimlik tarım işçilerinin konaklaması amacıyla konuşlandırılan 3 konteyner kapısının çalındığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.


Yapılan araştırma sonucu köy çıkışında şüpheliler C.M. ve H.M. çalıntı kapılarla birlikte yakalandı.

AA

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