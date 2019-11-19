  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Balıkesir'de silah operasyonu

'de silah operasyonu

Balıkesir'de silah operasyonu

19.11.2019, 17:27

'de polis son 24 saat içinde il genelinde yaptığı uygulamalarda 4 adet silah ele geçirdi.

Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir genelinde son 24 saat içerisinde 4 adet silah yakalandı. Uygulamalar neticesinde Bandırma ilçesinde 1 adet yivsiz av tüfeği, Ayvalık ilçesinde 1 adet yivsiz av tüfeği, 6 adet fişek, 4 adet 9 mm. çapında ateşli silaha ait fişek, Edremit ilçesinde 1 adet ruhsatsız ateşli silah ve 1 adet yivsiz av tüfeği ele geçirildi. Emniyet ekipleri tarafından silahlara el konulurken, silahlarla yakalanan şahıslar hakkında yasal işlem yapıldı.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Balıkesir'de silah operasyonu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN