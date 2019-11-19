DSİ işçi alımı kura çekiliş sonuçları ne zaman açıklanır?

DSİ kura sonuçları belli oldu mu? DSİ personel alımı kura sonuçları ne zaman açıklanır? sonuçları binlerce kişi tarafından merakla aranıyor. DSİ merkez ve taşra teşkilatında çalıştırılmak üzere 500 personel alımında bulunacağını duyurmuştu. 5-11 Kasım tarihleri arasında başvurular alındı ve kura çekilişi için heyecan sürüyor. Peki DSİ kura çekiliş sonuçları açıklandı mı? Kura sonuçları ne zaman açıklanır? İşte merak edilenler...

DSİ, İŞKUR aracılığı ile personel alımında bulunulacağını duyurmuştu. Başvuruların 5-11 Kasım tarihleri arasında alınmasının ardından başvuruda bulunanların kura heyecanı başladı. Peki DSİ personel alımı kurası sonuçlandı mı? DSİ kura sonuçları ne zaman belli olur? İşte merak edilenler... DSİ İŞÇİ ALIMI KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN GERÇEKLEŞTİRİLECEK? DSİ 7. Bölge Müdürlüğü emrinde çalıştırılmak üzere 2019 yılı işçi alımı için İŞKUR İl Müdürlüklerine yapılan başvurulardan sınava gireceklerin belirlenmesi amacıyla 19.11.2019 tarihinde saat: 14.00 da Esenevler Mah. Atatürk Blv. (Yeşilyurt AVM Karşısında) Atakum adresinde noter huzurunda kura çekimi yapılacak. Listenin tamamlanmasının ardından DSİ tarafından duyurulması bekleniyor. DSİ HANGİ MESLEKLERDEN PERSONEL ALACAK? Greyder operatörü, dozer operatörü, ekskavatör operatörü, yükleyici operatörü, ağır vasıta ustası, motor ustası, demir kaynak ustası, oto elektrik ustası, ağaç işleri ustası, çarkhane ustası, döşeme, ustası, kaporta ustası, boya ustası, tesisat elektrik ustası, sondaj işçisi, şoför (ağır vasıta) src 4 belgeli, Şoför (ağır vasıta) src 5 belgeli, treyler operatörü, mesleklerinden alınacaktır.