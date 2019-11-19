Isparta'da, ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer P. (19) tarafından önce boğazı sıkılıp, kabloyla boğulduktan sonra kalbinden bıçaklanarak, öldürülen üniversiteli Güleda Cankel'in (19), hayatta kalabilmek için 17 saat mücadele ettiği, 3 kez kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı. Güleda'yı öldürmek için Muğla'dan gelip, 2 gün otogarda bekleyen Zafer P.'nin, kızın kaldığı aparta gittiği saatten cinayeti işlediği zamana kadar geçen 17 saati anlattığı, emniyetteki ifadesine ulaşıldı.
Olay, dün saat 11.00 sıralarında, Isparta Fatih Mahallesi'ndeki apartta meydana geldi. Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Fotoğrafçılık Bölümü öğrencisi Güleda Cankel, ayrılmak istediği erkek arkadaşı Zafer P. tarafından önce boğazı sıkılıp, kabloyla boğulduktan sonra kalbinden bıçaklanarak, öldürüldü. Muğla'dan gelerek, işlediği cinayetten 3 saat sonra polis merkezine gidip, teslim olan Zafer P.'nin ifadesine ulaşıldı. Üniversiteli Güleda'nın, hayatta kalmak için 17 saat mücadele ettiği, bu sürede 3 kez Zafer P.'nin elinden kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı.
Güleda Cankel ölmemek için 17 saat mücadele edip 3 kez kaçmaya çalışmış! Kan donduran detaylar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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