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Haberler > Yaşam > Güleda Cankel ölmemek için 17 saat mücadele edip 3 kez kaçmaya çalışmış! Kan donduran detaylar...

ölmemek için 17 saat mücadele edip 3 kez kaçmaya çalışmış! Kan donduran detaylar...

Güleda Cankel ölmemek için 17 saat mücadele edip 3 kez kaçmaya çalışmış! Kan donduran detaylar...

19.11.2019, 15:32

'da, ayrılmak istediği erkek arkadaşı . (19) tarafından önce boğazı sıkılıp, kabloyla boğulduktan sonra kalbinden bıçaklanarak, öldürülen üniversiteli 'in (19), hayatta kalabilmek için 17 saat mücadele ettiği, 3 kez kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı. Güleda'yı öldürmek için 'dan gelip, 2 gün otogarda bekleyen .'nin, kızın kaldığı aparta gittiği saatten cinayeti işlediği zamana kadar geçen 17 saati anlattığı, emniyetteki ifadesine ulaşıldı.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında, Fatih Mahallesi'ndeki apartta meydana geldi. Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Fotoğrafçılık Bölümü öğrencisi , ayrılmak istediği erkek arkadaşı . tarafından önce boğazı sıkılıp, kabloyla boğulduktan sonra kalbinden bıçaklanarak, öldürüldü. 'dan gelerek, işlediği cinayetten 3 saat sonra polis merkezine gidip, teslim olan .'nin ifadesine ulaşıldı. Üniversiteli Güleda'nın, hayatta kalmak için 17 saat mücadele ettiği, bu sürede 3 kez Zafer P.'nin elinden kaçmaya çalıştığı ortaya çıktı.

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Güleda Cankel ölmemek için 17 saat mücadele edip 3 kez kaçmaya çalışmış! Kan donduran detaylar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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