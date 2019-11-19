Meteoroloji'den hava durumu uyarısı 19 Kasım Salı! Bugün hava nasıl olacak?

Bugün İzmir'de hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ilk saatlerde Mamara, İç Ege, Göller Yöresi, İç Anadolu ve Orta Karadeniz ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İşte 19 Kasım Salı hava durumu raporu...

MARMARA Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ilk saatlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. ÇANAKKALE °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde yer yer sisli ve puslu EDİRNE °C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde yer yer sisli ve puslu İSTANBUL °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde yer yer sisli ve puslu KOCAELİ °C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde yer yer puslu