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'den uyarısı Salı! Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji'den hava durumu uyarısı 19 Kasım Salı! Bugün hava nasıl olacak?

19.11.2019, 09:09

Bugün 'de hava nasıl olacak? Ege'de yağış bekleniyor mu? Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ilk saatlerde Mamara, İç Ege, Göller Yöresi, ve Orta ile Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor. İşte Salı raporu...

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ilk saatlerde yer yer pus ve sis hadisesi bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde yer yer sisli ve puslu

EDİRNE °C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde yer yer sisli ve puslu

İSTANBUL °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde yer yer sisli ve puslu

KOCAELİ °C, 22°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ilk saatlerde yer yer puslu

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