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'da çıkan kavgada bıçaklanan kişi öldü

Muğla'da çıkan kavgada bıçaklanan kişi öldü

19.11.2019, 13:57

'nın Ortaca ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanarak ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastaneye hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli yakalandı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanarak ağır yaralanan kişi, kaldırıldığı hastaneye hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, aralarında husumet bulunduğu iddia edilen Mahsun Yasak (27) ile Anıl G. (26) Terzialiler Mahallesi Pazaryeri mevkisinde tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Anıl G'nin vücudunun değişik yerlerinden bıçakladığı Yasak ağır yaralandı.

Sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Ortaca Devlet Hastanesine kaldırılan Yasak, kurtarılamadı.

Olay yerinden motosikletiyle uzaklaşan zanlı, polis ekiplerince yakalandı.

AA

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