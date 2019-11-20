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'nda 55 düzensiz yakalandı

Aydın Kuşadası'nda 55 düzensiz göçmen yakalandı

20.11.2019, 09:22

'ın ilçesinde yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 55 düzensiz yakalandı. Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından teslim edildi.

Sahil Güvenlik Mobil Radarı tarafından Kuşadası ilçesi açıklarında lastik botta düzensiz göçmenler olduğu tespit edildi.

Bölgeye hareket eden ekipler, durdurdukları lastik bottaki kadın ve çocukların da bulunduğu 38 Suriye, 11 Filistin, 5 Kongo ve 1 Kuveyt uyruklu 55 düzensiz göçmeni Sahil Güvenlik botuna aldı.

Kıyıya çıkartılan düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

AA

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