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’de operasyonu

Çanakkale’de uyuşturucu operasyonu

20.11.2019, 12:02

'de polisin düzenlediği operasyonunda, 44,36 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 24 gram skunk ve 0,25 gram metamfetamin ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, il merkezi ve ilçelerinde uyuşturucu madde satışı yapan ve kullanan şahıslara yönelik sürdürülen çalışmalarda; 11- 17 Kasım tarihleri arasında 'Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan 19 kişiyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde ve üstlerinde yapılan aramalarda, 44,36 gram sentetik kannabinoid, 24 gram skunk ve 0,25 gram metamfetamin ele geçirildi.

Şüphelilerden 18'i emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 1 kişi ise çıkarıldığı mahkemede adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

DHA

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