Çeşme ilçesinde 4 ayrı operasyonda 132 düzensiz göçmen yakalandı. Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
Çeşme ilçesinde 4 ayrı operasyonda 132 düzensiz göçmen yakalandı.
Çeşme ilçesi açıklarında farklı saatlerde tespit edilen 4 ayrı lastik bot, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durduruldu.
Botlardaki Suriye, Afganistan, Somali, Kongo, Yemen, Gambiya, Mali, Orta Afrika ve Komor uyruklu 132 düzensiz göçmen yakalandı.
Aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.
AA
İzmir'de 132 düzensiz göçmen yakalandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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