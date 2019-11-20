İzmir'de 20 ilçede bugün elektrik kesintisi yaşanacak. 20 Kasım Çarşamba günü yaşanacak olan elektrik kesintileri bazı ilçelerde gün boyu devam edecek. İzmir'de yaşayan vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini merak edip araştırıyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? İzmir'in hangi mahallelerinde elektrikler olmayacak? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? Elektrikler ne zaman gelecek? GDZ Elektrik Dağıtım internet sitesi üzerinden elektriklerin kesileceği ilçeleri ve mahalleleri duyurdu. İşte 20 Kasım Çarşamba günü İzmir'de elektriklerin kesileceği ilçeler ve mahalleler…
İzmir'de 20 ilçede bugün elektrik kesintisi yaşanacak. 20 Kasım Çarşamba günü yaşanacak olan elektrik kesintileri bazı ilçelerde gün boyu devam edecek. İzmir'de yaşayan vatandaşlar elektriklerin ne zaman geleceğini merak edip araştırıyor. Peki İzmir'de hangi ilçelerde elektrikler kesilecek? İzmir'in hangi mahallelerinde elektrikler olmayacak? Elektrik kesintileri ne kadar sürecek? Elektrikler ne zaman gelecek? GDZ Elektrik Dağıtım internet sitesi üzerinden elektriklerin kesileceği ilçeleri ve mahalleleri duyurdu. İşte 20 Kasım Çarşamba günü İzmir'de elektriklerin kesileceği ilçeler ve mahalleler…
İzmir'de 20 ilçede elektrik kesintisi! İzmir'de elektrikler ne zaman gelecek? 20 Kasım Çarşamba İzmir'de elektrik kesintileri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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