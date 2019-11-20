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'de 38 düzensiz yakalandı

İzmir'de 38 düzensiz göçmen yakalandı

20.11.2019, 09:14

'in Dikili ilçesinde 38 düzensiz yakalandı. Kıyıya çıkartılan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından götürüldü.

İzmir'in Dikili ilçesinde 38 düzensiz göçmen yakalandı.

Madra Çayı açıklarında görevli Sahil Güvenlik ekipleri şüphe üzerine bir lastik botu durdurdu.

Ekipler lastik bottaki 18 Orta Afrika, 18 Kongo ve 2 Eritre uyruklu olmak 38 düzensiz göçmeni yakaladı.

Kıyıya çıkartılan, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürüldü.

AA

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